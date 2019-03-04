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Сегодня Беларусь отмечает День милиции

В честь профессионального праздника лучшим милиционерам Могилевской области вручены награды. За высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, добросовестное исполнение обязанностей ряд сотрудников внутренних дел отмечены нагрудным знаком "За отличную службу", благодарностями министра, грамотами МВД и управления внутренних дел. В их числе сотрудники милиции общественной безопасности, Департамента охраны и Госавтоинспекции. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной.

Сегодня же во Дворце культуры области пройдет праздничный концерт с участием коллег из Смоленской и Брянской областей.

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