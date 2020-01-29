Уже сегодня Беларусь отправит гуманитарный груз в Китай. Накануне по поручению Президента Александра Лукашенко был сформирован самолет с наиболее необходимой медицинской помощью. Это лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), а также средства дезинфекции и иные изделия медназначения. Военный борт Ил-76 загружают бойцы МЧС.



По линии Министерства иностранных дел также ведется работа по выработке дальнейших мер поддержки, в частности, определяется, чем еще мы можем помочь. Прорабатывается при необходимости и выезд руководства Министерства здравоохранения и наших ведущих специалистов для оказания помощи и оценки потребности китайской стороны.



