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Сегодня белорусы могут обратиться на прямые телефонные линии

В субботу белорусы смогут обратиться на прямые телефонные линии.

До полудня на связь будут выходить заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич, в столичной мэрии - заместитель председателя Игорь Юркевич.

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