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Сегодня белорусы снова соберутся в разных городах страны, чтобы поддержать в ней мир и безопасность

Сегодня неравнодушные к судьбе своей страны белорусы снова соберутся в разных городах страны, чтобы поддержать в ней мир и безопасность. В 17:30 акция стартует в Кобрине. В Минске от аквапарка "Лебяжий" и в городском поселке Октябрьский пройдут автопробеги. А возле Национальной библиотеки состоится велопробег.

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