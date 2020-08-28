Сегодня белорусы снова соберутся в разных городах страны, чтобы поддержать в ней мир и безопасность

Сегодня неравнодушные к судьбе своей страны белорусы снова соберутся в разных городах страны, чтобы поддержать в ней мир и безопасность. В 17:30 акция стартует в Кобрине. В Минске от аквапарка "Лебяжий" и в городском поселке Октябрьский пройдут автопробеги. А возле Национальной библиотеки состоится велопробег.



