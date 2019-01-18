Сегодня чествуют лучших спасателей Минской области

Ко Дню спасателя за профессионализм, отвагу и преданность делу лучших сотрудников Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям сегодня отметили почетными медалями, грамотами и благодарностями. Лейтенанты, прапорщики и майоры поздравления принимали от руководства и партнеров. За 20 лет в центральном регионе спасатели потушили более 38 тысяч пожаров, спасли из огня 7 тысяч человек и сохранили от стихии 45 тысяч зданий.