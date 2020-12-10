3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сегодня дан старт благотворительной акции "Наши дети"
Наступило время новогодних подарков и чудес. Сегодня дан старт благотворительной акции "Наши дети". В Минске главной площадкой праздника стал Мраморный зал Дворца детей и молодежи. Сюда пригласили детей из многодетных семей, воспитанников домов-интернатов, а также победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.
Новогодний марафон принимает и Минская область. Праздник сегодня встречали в Боровлянской средней школе №2. Здесь среди приглашенных гостей - воспитанники детской деревни "Истоки", победители этапов областного конкурса "Ученик года Минской области 2020". Для них подготовили представление и вручили сладкие подарки.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ