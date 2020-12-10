Наступило время новогодних подарков и чудес. Сегодня дан старт благотворительной акции "Наши дети". В Минске главной площадкой праздника стал Мраморный зал Дворца детей и молодежи. Сюда пригласили детей из многодетных семей, воспитанников домов-интернатов, а также победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.



Новогодний марафон принимает и Минская область. Праздник сегодня встречали в Боровлянской средней школе №2. Здесь среди приглашенных гостей - воспитанники детской деревни "Истоки", победители этапов областного конкурса "Ученик года Минской области 2020". Для них подготовили представление и вручили сладкие подарки.



