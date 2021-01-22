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Сегодня День дипломатического работника
С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов дипслужбы поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, что сейчас эта профессия приобрела особое значение. Дипломаты находятся на переднем крае борьбы за суверенитет страны. И от них зависит укрепление авторитета государства на международной арене, поиск развязок по спорным вопросам, сохранение темпов внешней торговли.
Поздравление работникам и ветеранам дипломатической службы от президента Беларуси
"Сегодня эта профессия приобрела особое значение. Вы находитесь на переднем крае борьбы за суверенитет Республики Беларусь. От вас зависит укрепление авторитета нашей страны на международной арене, поиск развязок по спорным вопросам, сохранение темпов внешней торговли. От каждого сотрудника как никогда требуется полная самоотдача, ответственное отношение к делу и дисциплина",
- говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что белорусские дипломаты, проявляя преданность и патриотизм, опираясь на наработанный опыт и традиции белорусской государственности, способны достойно представлять страну и эффективно защищать ее национальные интересы.
Глава государства пожелал коллективу Министерства иностранных дел и загранучреждений крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны и народа.
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