Сегодня День интеллектуальной собственности

Этот праздник ООН отметят на всей планете уже в двадцатый раз. В этом году он пройдет под знаком зеленых технологий. Ключевая роль здесь за инновациями. Сегодня разработки важно правильно монетизировать. Это один из главных акцентов новой госстратегии интеллектуальной собственности на 2021-2030 годы. Как итог - формирование инновационной экономики, основанной на творчестве и новаторстве. К слову, наше законодательство в этой сфере полностью соответствует международным стандартам. Беларусь является участницей 17-ти многосторонних договоров.