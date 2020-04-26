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Сегодня День интеллектуальной собственности
Этот праздник ООН отметят на всей планете уже в двадцатый раз. В этом году он пройдет под знаком зеленых технологий. Ключевая роль здесь за инновациями. Сегодня разработки важно правильно монетизировать. Это один из главных акцентов новой госстратегии интеллектуальной собственности на 2021-2030 годы. Как итог - формирование инновационной экономики, основанной на творчестве и новаторстве. К слову, наше законодательство в этой сфере полностью соответствует международным стандартам. Беларусь является участницей 17-ти многосторонних договоров.
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