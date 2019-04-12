Сегодня День космонавтики. В этом году Юрию Гагарину исполнилось бы 85

Сегодня День космонавтики. 12 апреля 1961 года на весь мир прозвучало знаменитое гагаринское "Поехали!". Первый космический полет длился всего 108 минут, но это время изменило жизнь. В этом году Юрию Гагарину исполнилось бы 85.

О первом космонавте на Земле - репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской. Попадая на родину Юрия Гагарина, в деревню Клушино, ты словно переносишься в 30-ые годы прошлого столетия. В этом доме он родился, отсюда пошел в первый класс, здесь, в землянке, пережил немецкую оккупацию. Уже около 50 лет историю первого космонавта Земли сохраняет его племянница и крестница Тамара Дмитриевна Филатова. О том, что именно ее любимый дядя Юра совершил первый космический полет, она узнала в школе от учительницы.





О небе Юрий Гагарин мечтал с детства

Даже в ремесленном училище (отец настоял, чтобы сын получил серьезную мужскую профессию) он вместо табуреток и столов выпиливал самолеты. Потом было военное авиационное училище, служба в истребительной дивизии Северного флота. А в 1960 году Гагарина зачисляют в группу кандидатов в космонавты. Из 20 человек выбрали только 6 сильнейших. Чтобы опередить американцев, все было строго засекречено. О том, что он летит в космос, Гагарин узнал 8 апреля, за 4 дня до старта.







За 108 минут полета произошло 11 чрезвычайных ситуаций

Сначала пропала связь. Затем ракета вывела корабль на 100 километров выше, чем запланировали. Если бы не тормозная система, то сход с такой высоты занял бы от 20 до 50 суток. Это означало медленную смерть для космонавта. Ведь запасов на борту хватило бы только на неделю. После входа в атмосферу загорелась обшивка корабля. При катапультировании в скафандр Гагарина не сразу стал поступать воздух, и он чуть не задохнулся. И в завершение он приземлился не там, где его ждали. Поэтому встретила его не правительственная делегация, а простая крестьянка. Кстати, женщину звали Анна, как и мать космонавта. За полет в космос Юрий Гагарин получил звание майора, 15 тысяч рублей, 4-комнатную квартиру с мебелью и автомобиль "Волга".







Юрий Гагарин совершил невероятное - открыл новую эру в космонавтике