Сегодня день летнего солнцестояния - начало астрономического лета

21 июня - день летнего солнцестояния - начало астрономического лета, которое продлится до сентябрьского равноденствия. В приполярных широтах Северного полушария наступят белые ночи. А световой день в Беларуси продлится на протяжении 17 часов. Наши предки считали, что если в день летнего солнцестояния туманно, то природа в будущем как следует наградит людей дарами. Также с этого дня начинался период сбора лекарственных трав.