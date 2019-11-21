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Сегодня день некурения. Он проводится по инициативе Международного союза борьбы с онкологией
Каждый год в Беларуси становится меньше курильщиков. По статистике, сегодня от этой вредной привычки страдает около 30 % населения нашей страны, это на 12 % меньше, чем в 2001 году. Об этом рассказали в Минздраве. Сегодня - день некурения. Он проводится по инициативе Международного союза борьбы с онкологией. По исследованиям Минздрава, половина опрошенных - пассивные курильщики, что не менее вредно. В воздухе вокруг курящего человека содержится более 40 веществ, которые вызывают рак.
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