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Сегодня - День Победы. Главные торжества пройдут в Минске возле стелы "Минск - город-герой"
Этот памятный комплекс на возвышенности у парка Победы - как символ силы духа белорусов. Здесь традиционно происходит встреча поколений, эстафета мира. А еще это место памяти героев-победителей. Что сейчас происходит у стелы "Минск - город-герой", узнаем у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк (прямое включение). Здесь идут последние приготовления к праздничному параду. Погода сегодня, как видите, солнечная, но при этом не жарко. Так что тем, кто решит посмотреть все воочию, будет комфортно. Движение транспорта уже перекрыто. Сюда подтягивается и техника, и пешие колонны, которые будут участвовать в торжествах. Они выстраиваются чуть поодаль, готовясь маршировать перед зрителями, которые придут на парад. Начало в 11:00. Мы сейчас находимся перед центральной трибуной. Напротив ее - светодиодный экран. Цвета - красный и золотой. Они символизируют Знамя Победы и медали и ордена героев Великой Отечественной войны. Подробнее о технике и рядах войск, которые принимают участие в параде, расскажут мои коллеги, которые находятся рядом с колонной.
Вчера вечером здесь прошла генеральная репетиция сегодняшних торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы
У нас есть кадры итогового прогона, когда военные чеканили шаг, техника держала дистанцию, а режиссеры пристреливались по картинке, искали лучшие ракурсы, чтобы сегодня все показать в лучшем виде во время телетрансляции. Сейчас по кадрам как раз мы видим, как все прошло накануне. В военном параде участвуют около 4 000 военнослужащих, современная техника нашей армии и, конечно, легендарные военные машины 40-х годов прошлого века, например, танк Т-34 - герой Великой Отечественной. Ждем и воздушный парад, как же без этого зрелищного действа.
Все это возле стелы "Минск - город-герой". Но уверена, наши режиссеры и операторы сделают все, чтобы и у зрителей, которые решили смотреть парад дома, было ощущение, что они за всем происходящим наблюдают из первого ряда. Здесь работают три передвижные телевизионные станции. А те, кто решил увидеть парад вживую, могут уже подходить, соблюдая меры безопасности. Не брать с собой алкоголь, колюще-режущие предметы. Здесь металлоискатели по всем точкам подхода к месту праздничных мероприятий. Конечно, не нужно брать с собой большие сумки, можно воду до полулитра и антисептики, учитывая реалии нынешнего времени. Напомним, главные торжества стартуют здесь ровно в 11:00. Примерно через час, до торжеств, мы расскажем, что происходит возле главной трибуны, и ждем ведущих в гостях праздничного парада. Белтелерадиокомпания начнет прямую трансляцию парада в 10.50.
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