Сегодня День телевидения

Праздник был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в честь І Всемирного телевизионного форума в 1996 году. Именно тогда телевидение признали важным инструментом воздействия, в том числе и на мировую политику. Ведь именно телевидение привлекало внимание всего мира к конфликтам и угрозам на разных континентах, глобальным экономическим и социальным вызовам.





