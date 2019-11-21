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Сегодня День телевидения
Праздник был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в честь І Всемирного телевизионного форума в 1996 году. Именно тогда телевидение признали важным инструментом воздействия, в том числе и на мировую политику. Ведь именно телевидение привлекало внимание всего мира к конфликтам и угрозам на разных континентах, глобальным экономическим и социальным вызовам.
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