Элита современной армии отмечает профессиональный праздник. Сегодня - День воздушно-десантных войск. Свое начало он берет в 1930 году. Сейчас десантные бригады входят в состав сил спецопераций. По традиции в эти дни свои двери откроют три подразделения в Витебске, Бресте и Марьиной Горке, именно там дислоцируются белорусские голубые береты. В частях пройдут показательные выступления, выставка техники и вооружения. Бойцы сил спецопераций выполняют самые трудные задачи ведение контрдиверсионных, разведывательно-боевых действий. Также подразделения привлекаются к борьбе с терроризмом.