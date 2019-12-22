Сегодня день зимнего солнцестояния

Это самый короткий и энергетически наполненный день в году. Солнце будет светить около 8 часов. Зато ночи начнут становиться короче, а дни - длиннее. Медики говорят, что последующее увеличение светового дня непременно положительно скажется на здоровье. У тех, кто до сих пор страдал от недостатка солнечных лучей, постепенно будет улучшаться самочувствие.