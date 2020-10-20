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Сегодня диалоговые площадки пройдут в Мозыре, Гомеле и Гродно

Диалоговые площадки продолжают работу по всей стране. Как сделать нашу страну лучше, а жизнь в ней комфортнее – это сегодня будут обсуждать в Мозыре, Гомеле и Гродно.

Накануне диалог состоялся в столице. Руководители госорганов, депутаты, представители общественных объединений, ученые и правоведы дискутировали на факультете философии и социальных наук БГУ о механизмах формирования правительственных, судебных и исполнительных органов. Обсудили и возможности перераспределения полномочий между ветвями власти.

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