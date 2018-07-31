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Сегодня днем столбики термометров поднимутся до плюс 30

Белорусские синоптики на сегодня снова объявили оранжевый уровень опасности. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 30. И снова без осадков. Только по юго-западу пройдут небольшие дожди. Такими же жаркими станут и первые дни августа, но к выходным высокие температуры начнут постепенно снижаться. Установится комфортная летняя погода. Днем - около 24 тепла.  

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