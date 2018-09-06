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Сегодня два детских сада распахнули свои двери для маленьких посетителей
Учреждения оборудованы компьютерными классами, тренажерными залами, бассейнами. Так постепенно в Центральном и Фрунзенском районах решают вопрос шаговой доступности в новых микрорайонах.
Чем готовы удивить современные дошкольные учреждения, расскажет Юлия Токарь. Этим маленьким художникам нет и пяти лет, а они уже уверенно держат кисть и старательно акварельными красками выводят золотую осень.
Художественная студия, бассейн, музыкальный зал - и это не все возможности нового детского сада во Фрунзенском районе. Уютное трехэтажное здание сегодня распахнуло двери для 230 маленьких воспитанников.
Удобному местонахождению рада и мама Анна Щербаченя. Молодая семья целый год возила маленькую Яну в сад на другом конце района. Теперь дошкольное учреждение почти во дворе.
Еще одно новоселье сегодня в Центральном районе. Такой же вместительный детский сад открыли по улице Мястровской. Построили его менее чем за год с помощью турецких инвестиций.
Этот детский сад может смело побороться за звание самого современного. Здесь не только бассейн, мини-тренажеры, компьютерный класс, здесь пошли дальше и оборудовали велодорожки с парковкой на полсотни мест для двухколесного транспорта.
На этом подарки ко Дню города не закончились. Завтра открывается еще одно дошкольное учреждение в Ленинском районе, а по улице Выгоцкого - общежитие для столичных медиков.
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