Сегодня два детских сада распахнули свои двери для маленьких посетителей

Учреждения оборудованы компьютерными классами, тренажерными залами, бассейнами. Так постепенно в Центральном и Фрунзенском районах решают вопрос шаговой доступности в новых микрорайонах.

Чем готовы удивить современные дошкольные учреждения, расскажет Юлия Токарь. Этим маленьким художникам нет и пяти лет, а они уже уверенно держат кисть и старательно акварельными красками выводят золотую осень.

Художественная студия, бассейн, музыкальный зал - и это не все возможности нового детского сада во Фрунзенском районе. Уютное трехэтажное здание сегодня распахнуло двери для 230 маленьких воспитанников.

Удобному местонахождению рада и мама Анна Щербаченя. Молодая семья целый год возила маленькую Яну в сад на другом конце района. Теперь дошкольное учреждение почти во дворе.

Еще одно новоселье сегодня в Центральном районе. Такой же вместительный детский сад открыли по улице Мястровской. Построили его менее чем за год с помощью турецких инвестиций.

Этот детский сад может смело побороться за звание самого современного. Здесь не только бассейн, мини-тренажеры, компьютерный класс, здесь пошли дальше и оборудовали велодорожки с парковкой на полсотни мест для двухколесного транспорта.