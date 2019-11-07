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Сегодня движение в направлении Молодечно будет ограничено

Сегодня движение в направлении Молодечно будет ограничено

На 15 км дороги Минск - Молодечно - Нарочь движение будет ограничено с 20:30 до 22:00.

"Вблизи деревни Качино Минского района запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - заявили в СК.

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