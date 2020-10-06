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Сегодня генеральный прогон авторской программы "Цирковой калейдоскоп"

Виртуозные гимнасты, собаки-акробаты и клоуны. Новая авторская программа в Белгосцирке. На столичный манеж во время "Циркового калейдоскопа" выйдут около 30 артистов. Арену освоили белоснежные тигры, наездные лошади. Среди зрелищных номеров - обезьяна-жонглер верхом на осле и медведь на гироскутере.

Протяженность цирковой феерии полтора часа. А первых зрителей здесь ждут уже в эту субботу.

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