Сегодня генеральный прогон авторской программы "Цирковой калейдоскоп"

Виртуозные гимнасты, собаки-акробаты и клоуны. Новая авторская программа в Белгосцирке. На столичный манеж во время "Циркового калейдоскопа" выйдут около 30 артистов. Арену освоили белоснежные тигры, наездные лошади. Среди зрелищных номеров - обезьяна-жонглер верхом на осле и медведь на гироскутере.