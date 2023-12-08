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Сегодня годовщина Союзного государства

Инициатива, проверенная временем. В этот день - 8 декабря 1999 года - президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали Договор о создании Союзного государства Беларуси и России.

Росчерком пера был дан старт формированию уникальной системе взаимоотношений двух суверенных государств. Сегодня, спустя десятилетия, пройдя ухабистый путь, можно с уверенностью констатировать особую значимость Союзного государства и даже его роль в системе международных отношений. Различные инициативы, реализуемые в рамках интеграционного проекта Беларуси и России, в дальнейшем масштабируются на Евразийское пространство. Минск и Москва едины в стремлении обеспечить мир и стабильное процветание. В рамках Союзного государства разработана и реализуется система коллективной безопасности. Беларусь находится под ядерным зонтиком России, а с недавних пор эти гарантии расширились размещением на нашей территории тактического ядерного оружия, при этом основной упор - на экономическую интеграцию и рост благосостояния граждан Беларуси и России. Локомотивом этого процесса на сегодняшний день является реализация 28 союзных программ.

Пытались нас крепко наклонить, ничего не получилось, наоборот, даже мобилизовались как-то неожиданно, я знаю, для Вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, немножко победнели, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Но я думаю, будущий год будет для нас хорошим и выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанное с украинским конфликтом, практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении двигаться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

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