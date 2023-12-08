Сегодня годовщина Союзного государства

Пытались нас крепко наклонить, ничего не получилось, наоборот, даже мобилизовались как-то неожиданно, я знаю, для Вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, немножко победнели, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Но я думаю, будущий год будет для нас хорошим и выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанное с украинским конфликтом, практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении двигаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь