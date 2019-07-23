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Сегодня и завтра по Беларуси пройдут дожди

Поможет не сбавлять темпы уборочной в ближайшие дни и погода. Еще сегодня и завтра по Беларуси пройдут дожди и будет до 22 выше нуля. А уже с четверга установится сухая погода.

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