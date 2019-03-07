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Сегодня инспекторы ГАИ столицы женщин-водителей останавливали исключительно для поздравлений

Проверка водительских документов только с цветами. Сегодня, в преддверии весеннего праздника, инспекторы ГАИ столицы женщин-водителей останавливали исключительно для поздравлений - с розами и подарками (небольшими наборами косметики - женской и для автомобиля).

Подобная акция в преддверии 8 Марта стала традиционной. Проходит она не только в столице, но и других городах Беларуси.

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