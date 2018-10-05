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Сегодня исполняется 100 лет со дня образования уголовного розыска

По случаю юбилея на площади Государственного флага прошла церемония вручения флага подразделений уголовного розыска органов внутренних дел Беларуси. Как отметил министр внутренних дел Игорь Шуневич, 90 процентов всех тяжких преступлений раскрывается сотрудниками милиции. Служба в уголовном розыске является элитной.

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