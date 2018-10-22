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Сегодня исполняется 75 лет со дня уничтожения Минского гетто

Трагедия народа и всего мира. Сегодня исполняется 75 лет со дня уничтожения Минского гетто. Среди четырехсот мест принудительного еврейского поселения, организованных нацистами на наших землях, именно изоляция евреев в Минске известна как одна из самых масштабных и жестоких. На протяжении двух с небольшим лет здесь были замучены и убиты около ста тысяч представителей еврейской национальности из Беларуси и Европы. После ликвидации Минского гетто многие из его узников были направлены в фашистские концлагеря в Польше, Германии и Австрии. Не все дожили до освобождения, тем более до сегодняшних дней.

В толерантной Беларуси, где сегодня добрососедствуют представители более 140 национальностей и 25 конфессий, скорбной дате посвятили специальную программу. В рамках дней памяти проходят кинопоказы, выставки, экскурсии. Сегодня в мемориальном комплексе "Яма" в Минске пройдет митинг-реквием. Трагедию и урок холокоста обсудят на тематическом круглом столе в МИД. Кульминацией памятных мероприятий станет сегодняшний вечер памяти в Белгосфилармонии и прием в честь бывших узников гетто и праведников народов мира.

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