Сегодня католики всего мира празднуют Рождество

Это событие считается одним из самых главных в христианском календаре. С праздником верующих поздравил Глава государства Александр Лукашенко. В Беларуси католическая конфессия вторая по численности, к ней себя относит каждый седьмой житель нашей страны. Поэтому 25 декабря - государственный выходной. Верующие проводят этот день в кругу близких и, конечно, с молитвой. В эти минуты для прихожан открыты и часовни в деревнях, и городские храмы. Сейчас наша съемочная группа находится у главного костела Беларуси - Архикафедрального собора Святого Имени Пресвятой Девы Марии.



На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Инна Пилевич.



Рождество Христово ассоциируется у нас с морозами и снегом. Но нынешний праздник, пожалуй, один из самых теплых за последние сезоны. Он непривычно проходит при плюсовой температуре с дождем и туманом, но приподнятое настроение верующим создает декор.



Архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии, где я сейчас нахожусь, богато украшен елками и игрушками. И обязательно здесь, как и в каждом костеле, установлены вертепы с фигурами Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов и домашних животных. Такие инсталляции в особенности любят дети. Вертепы демонстрируют верующим момент появления Спасителя на свет. По преданию, он родился ночью в пещере, куда был согнан домашний скот. Новость объявила восходящая Вифлеемская звезда. Первыми новорожденного навестили пастухи, а после волхвы. Они вручили Иисусу дары: золото, ладан и смирну. Полюбоваться вертепом и помолиться вместе в костел в эти минуты идут семьями. Сегодня месса проводится по-праздничному - в течение службы много тематических песен.



