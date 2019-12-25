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Сегодня католики всего мира празднуют Рождество

Это событие считается одним из самых главных в христианском календаре. С праздником верующих поздравил Глава государства Александр Лукашенко. В Беларуси католическая конфессия вторая по численности, к ней себя относит каждый седьмой житель нашей страны. Поэтому 25 декабря - государственный выходной. Верующие проводят этот день в кругу близких и, конечно, с молитвой. В эти минуты для прихожан открыты и часовни в деревнях, и городские храмы. Сейчас наша съемочная группа находится у главного костела Беларуси - Архикафедрального собора Святого Имени Пресвятой Девы Марии.

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Инна Пилевич.

Рождество Христово ассоциируется у нас с морозами и снегом. Но нынешний праздник, пожалуй, один из самых теплых за последние сезоны. Он непривычно проходит при плюсовой температуре с дождем и туманом, но приподнятое настроение верующим создает декор.

Архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии, где я сейчас нахожусь, богато украшен елками и игрушками. И обязательно здесь, как и в каждом костеле, установлены вертепы с фигурами Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов и домашних животных. Такие инсталляции в особенности любят дети. Вертепы демонстрируют верующим момент появления Спасителя на свет. По преданию, он родился ночью в пещере, куда был согнан домашний скот. Новость объявила восходящая Вифлеемская звезда. Первыми новорожденного навестили пастухи, а после волхвы. Они вручили Иисусу дары: золото, ладан и смирну. Полюбоваться вертепом и помолиться вместе в костел в эти минуты идут семьями. Сегодня месса проводится по-праздничному - в течение службы много тематических песен.

Католики празднуют Рождество Христово

После мессы один из главных христианских праздников традиционно отмечают в родительском доме, где всей семьей готовят на стол. Тем более что пост окончен. Правильным считается поставить столько блюд, сколько было библейских апостолов.

В костелах по всей Беларуси проводят праздничные службы

Праздничные службы сегодня проходят во всех костелах Беларуси - в городах, районных центрах и небольших деревнях. Большинство богослужений выпало на ночь и утро. У тех, кто не успел посетить мессу, еще есть такая возможность. К примеру, следующая служба здесь, в Архикафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии, начнется в 18:30.

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