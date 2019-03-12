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Сегодня каждый белорус сможет бесплатно пройти обследование у ведущих докторов нашей страны
Впервые на международной медицинской выставке консультации дадут кардиологи, терапевты и даже стоматологи. По традиции на форуме представят передовые разработки лечения различных заболеваний. Инновациями поделятся медики из пятнадцати стран. Важным событием станет международная конференция, посвященная цифровой трансформации системы здравоохранения.
Стартует медицинский форум уже через два часа в Футбольном манеже. Завершится в пятницу, 15 марта.
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