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Сегодня лингвистический университет проводит практикум китайского языка для белорусских преподавателей

Профессора из Гонконга делятся своими авторскими методиками, обсуждают приемы коммуникации, фонетические навыки. Чтобы язык восточной страны стал более доступным, уроки проводят в игровой форме.

Минский лингвистический и университет Гонконга планируют подписать меморандум о взаимопонимании, после чего для преподавателей и студентов обеих стран будут организованы международные образовательные стажировки.   

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