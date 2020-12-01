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Сегодня Международный день борьбы со СПИДом
Международный день борьбы со СПИДом в этом году проходит под лозунгом "Международная солидарность, общая ответственность".
В Беларуси планируют изменить алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции
В Беларуси планируют изменить алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции, чтобы сократить время постановки диагноза. Изменения вступят в силу в следующем году. Пока что для подтверждения заболевания пациенту необходимо сделать три теста и дождаться их результатов. Планируют внедрить и доконтактную профилактику ВИЧ, когда терапию смогут получать люди с отрицательным тестом, но находящиеся в зоне риска заражения.
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