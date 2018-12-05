Сегодня Международный день добровольца

Международный день добровольца сегодня отмечает Беларусь. В нашей стране волонтеров более 50 тысяч. Площадок и сфер, где молодые люди могут себя проявить, много. Это и строительство знаковых объектов, и реализация социальных программ.

Только во время детского "Евровидения" было задействовано более тысячи человек. И сегодня подведут итоги республиканского конкурса и выберут "Волонтера года".