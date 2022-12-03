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Сегодня Международный день людей с ограниченными возможностями

Это праздник для чуть больше полумиллиона белорусов.

Наша страна особое внимание уделяет поддержке этой категории граждан. Гарантированная материальная поддержка - это пенсии, санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также социальные пособия. На все (за прошлый год и девять месяцев этого) направили порядка 6 миллиардов рублей. Существует и программа социализации. На базе территориальных центров открыты отделения дневного пребывания, где можно обучиться первым трудовым навыкам. Действуют и так называемые тренировочные квартиры, где 3 месяца с понедельника по пятницу молодые люди осваивают обычные бытовые вещи - убирают, готовят, ходят в магазин за продуктами. Рядом всегда есть помощники.

С 1 декабря в столице работает и контакт-центр социальных услуг 139. Куда минчане могут набрать по единому номеру телефона и оперативно получить информацию по вопросам соцобслуживания, гарантий и выплат. В том числе через контакт-центр можно оформить заявку на предоставление определенных услуг, которую после уже передадут в территориальный центр.

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