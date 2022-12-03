Сегодня Международный день людей с ограниченными возможностями

Наша страна особое внимание уделяет поддержке этой категории граждан. Гарантированная материальная поддержка - это пенсии, санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также социальные пособия. На все (за прошлый год и девять месяцев этого) направили порядка 6 миллиардов рублей. Существует и программа социализации. На базе территориальных центров открыты отделения дневного пребывания, где можно обучиться первым трудовым навыкам. Действуют и так называемые тренировочные квартиры, где 3 месяца с понедельника по пятницу молодые люди осваивают обычные бытовые вещи - убирают, готовят, ходят в магазин за продуктами. Рядом всегда есть помощники.