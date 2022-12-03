3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сегодня Международный день людей с ограниченными возможностями
Это праздник для чуть больше полумиллиона белорусов.
Наша страна особое внимание уделяет поддержке этой категории граждан. Гарантированная материальная поддержка - это пенсии, санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также социальные пособия. На все (за прошлый год и девять месяцев этого) направили порядка 6 миллиардов рублей. Существует и программа социализации. На базе территориальных центров открыты отделения дневного пребывания, где можно обучиться первым трудовым навыкам. Действуют и так называемые тренировочные квартиры, где 3 месяца с понедельника по пятницу молодые люди осваивают обычные бытовые вещи - убирают, готовят, ходят в магазин за продуктами. Рядом всегда есть помощники.
С 1 декабря в столице работает и контакт-центр социальных услуг 139. Куда минчане могут набрать по единому номеру телефона и оперативно получить информацию по вопросам соцобслуживания, гарантий и выплат. В том числе через контакт-центр можно оформить заявку на предоставление определенных услуг, которую после уже передадут в территориальный центр.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов