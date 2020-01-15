Фото от первого лица собирают галереи всего мира: сегодня - Международный день музейного селфи. Моноподами, штативами и другими гаджетами вооружились посетители и выкладывают свои автопортреты в компании признанных шедевров искусства под заданными хештегами. У каждого музея он - свой. Национальный художественный участвует в мировом флешмоб-проекте уже шестой год. День селфи пройдет до 20:00. Гости смогут насладиться изобразительным искусством, оценить интерактивные фотозоны, поучаствовать в мастер-классах, посетить временные выставки и послушать лекции. В этом году впервые можно опробовать авторские Instagram-маски.



