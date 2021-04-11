Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Датаустановлена в память об интернациональном восстании заключенных Бухенвальда в 1945. Всего же насчитывалось более 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто. За годы войны через них прошли свыше 20 миллионов человек. Около 12 миллионов погибли.