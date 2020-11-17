Сегодня Международный день студентов

В образовательных рейтингах белорусские вузы стабильно занимают высокие позиции. К примеру, Белгосуниверситет в этом году рейтинг World University Rankings определил на 317-е место в мире. Кстати, список включает в себя целую тысячу университетов со всей планеты. И наша страна обогнала все образовательные заведения Польши, Литвы, Латвии и Украины. Среди стран СНГ лидирует Беларусь и по количеству студентов в вузах: это каждый седьмой представитель молодежи. О востребованности и высоком уровне образования говорит и то, что у нас обучается более 26 тысяч зарубежных студентов из 107 стран.