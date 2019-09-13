Сегодня Минск начинает праздновать свой 952 день рождения

В ближайшие несколько дней город ждет насыщенная программа - выступления дрифтеров, спортсменов, различные фестивали и концерты.



Он стартует с чествования лучших мастеров в своей профессии. Также запланированы международные соревнования среди пожарных-спасателей и состязания мотоциклистов на лучший трюк. Пройдет традиционный Poker Run по самым интересным местам Минска для байкеров и автобусные экскурсии по городу для всех желающих. Праздничного настроения уже добавляют и нарядные улицы. Их украсили миллионами цветов, десятками тематических конструкций. А возле Ратуши для именинника подготовили двухъярусный торт со свечами.