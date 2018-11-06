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Минское суворовское военное училище отмечает юбилей - 65 лет
В канун праздника в учебном заведении прошел день открытых дверей. Гостями стали выпускники прошлых лет. Несколько поколений вспомнили одну кадетскую жизнь на всех. Первый звонок в стенах училища прозвенел 1 сентября 1953 года. Спустя два месяца - 6 ноября - учреждению вручили боевое знамя. С тех пор этот день отмечают как день училища. О бесценном опыте и о том, что сегодня объединяет суворовцев, - Карина Пашкова.
Именно суворовцы открывают парад. Их коробка идет первой и задает ритм всей пешей колонне. Для ребят участие в этом мероприятии считается большой честью.
Михаил Оксенюк закончил училище в 1993 году, в качестве суворовца он в параде не участвовал. Но годы, проведенные в училище, до сих пор вспоминает с трепетом.
Первый звонок, который оповестил начало учебного года, был дан в училище 1 сентября 1953 года. И тогда воспитанниками учебного заведения были в основном дети фронтовиков.
В Суворовское училище ребята могут поступать после 6 класса. Обучение длится 5 лет. Многие выпускники и в дальнейшем связывают жизнь с военным делом и для нынешнего поколения являются достойным примером. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и Министр обороны нашей страны Андрей Равков также знакомились с военным ремеслом в стенах училища.
За свою 65-летнюю историю Минское суворовское военное училище выпустило около 13.5 тысячи курсантов. Многие выпускники в канун знаменательной даты вернулись в родные для себя стены, чтобы вновь встретиться со старыми товарищами и своими преподавателями. И, конечно, пройти строевым по плацу.
Это день, когда вместо воинских приветствий все чаще можно было видеть крепкие мужские рукопожатия. И это неудивительно, ведь праздник один на всех. Суворовское училище для его выпускников становится настоящей школой жизни. И эти уроки не прошли зря. Суворовцы уверенно шагают не только по плацу, но и по карьерной лестнице. В любой сфере.
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