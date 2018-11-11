Сегодня мир отмечает 100-летие со дня окончания Первой мировой войны

Именно 11 ноября 1918 года в лесу под Парижем было заключено Компьенское перемирие, которое предполагало капитуляцию Германии и окончание Первой мировой войны. Сейчас этот день в Европе официально называют Днем памяти павших или Днем перемирия.

В той войне участвовали 38 из 59 существовавших тогда государств. Это три четверти населения земли! 10 миллионов человек погибло и около 20 миллионов было ранено и искалечено. Несколько лет фронт Первой мировой проходил через территорию Беларуси. Половина страны была оккупирована, половина стала прифронтовой зоной.

И сегодня природный ландшафт наших земель напоминает о событиях столетней давности. Елена Бормотова - о белорусском следе неизученной войны.

Высота 79,2 - так обозначалось это место на военных картах Первой мировой. На холмах располагалась немецкая батарея, которая ежедневно обстреливала позиции российских войск. Солдаты прозвали ее Золотой горкой, взять которую никак не удавалось.

Итог большого взрыва виден и сегодня. Воронка гигантских размеров. Самая большая в Беларуси. В нескольких метрах еще одна, чуть меньше по диаметру. Несколько лет назад сюда невозможно было попасть из-за зарослей. Сегодня расчищены воронки, восстановлены те самые подземные ходы, которые 100 лет назад копали русские. Подземная война на Сморгонском участке фронта велась еще в нескольких местах.

А главным щитом Российской империи стал западный фронт с общей численностью полтора миллиона человек. Именно он и проходил по территории нашей страны. Линия противостояния кайзеровских войск с войсками Российской империи проходила именно через Сморгонь. Жителям дан приказ - в течение трех часов покинуть свои дома. Город держал оборону 810 дней. Был сдан Брест, Гродно, Вильно. А здесь держались до последнего. Впервые приказ "ни шагу назад" был дан под Сморгонью. Город стал мертвым. Впервые же на этом участке фронта кайзеровские войска применили запрещенные Гаагской конференцией отравляющие вещества. За одну газовую атаку погибало несколько сотен солдат и офицеров. На себе химоружие испытали Колас и Катаев, а также штабс-капитан Михаил Зощенко.

Сегодня район - живая туристическая зона той войны. Железобетонные доты и блиндажи, по большей части немецкие. У них линия обороны была основательно укреплена. У российской же стороны окопы возводились из земли и дерева. Десятки братских могил и кладбищ. Русских и немецких. Какие-то обозначены мемориалами, а некоторые известны только поисковикам. Под Крево захоронены и женщины из батальона Марии Бочкаревой.

В ходе Кревской операции 1917 года был разрушен замок. Фортификационное сооружение - место дислокации немецких войск.

За три дня операции было выпущено полтора миллиона снарядов. Операцией командовал генерал Антон Деникин. Итоги наступления русских в Крево лично оценивал Вильгельм II.

В здании железнодорожной станции в Солах в декабре 1917 года Cоветом солдатских депутатов 10-й армии и кайзеровскими войсками был подписан договор о временном перемирии. Документ предполагал, что стороны прекращают всяческие военные действия, что, в свою очередь, должно было поспособствовать полному прекращению огня на этом участке фронта.

Перемирие было заключено на два месяца. А его итог - подписание Брестского мира в марте 1918 года.

Российская империя выходит из состояния войны и приступает к демобилизации армии. Только через несколько месяцев Германия подпишет капитуляцию.