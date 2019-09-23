Сегодня мир отмечает День жеста

В Беларуси более 10 тысяч глухих и слабослышащих людей. Каждый год их жизнь становится легче. В метро и электричках стали появляться текстовые табло с остановками. Сегодня любой из них может пойти в школу, поступить в университет и воплотить мечту в реальность без языкового барьера. О мире без звуков репортаж Юлии Гризунт.

В службу такси в Беларуси уже трудоустроили более 100 глухих водителей

При рождении Вадим Ясюкевич не смог услышать ни голоса акушера, ни собственного плача. Однако проблемы со слухом не лишили его обычной жизни мальчишки. Как и все, парень ходил в школу, увлекался футболом и мечтал о любимой работе. Сегодня у него есть жена и сын. Единственное но - никто из них друг друга не может слышать, что не мешает активно общаться и находить общий язык. Почти два года Вадим работает в такси. И уверен: это его призвание. Хоть и стресса немало. И потому особенно приятно, когда после поездки пассажир говорит спасибо на жестовом языке.





Кстати, в одну из служб такси в Беларуси уже трудоустроили более 100 глухих водителей. В программе даже есть обозначение - позвонить нельзя, только написать. Хотя с возрастом инвалиды по слуху учатся профессионально читать по губам. Вплоть до того, что интервью с некоторыми героями сюжета со стороны выглядели как обычный разговор.

Сегодня билингвистическое изучение языка жестов дает возможность одновременно осваивать как устную речь, так и язык рук

С 2010 года в белорусских школах для глухих появился такой урок, как жестовый язык. Чтобы подготовить программу для этого непростого предмета, понадобилось почти 4 года. Ну а совсем скоро, по планам, школьники с тяжелой степенью нарушения слуха смогут изучать еще и английский.

В 13-й специальной столичной школе учится 90 парней и девушек с тяжелой степенью потери слуха. На вопрос о самом сложном предмете отвечают хором - устная речь. Неудивительно, что те, кто плохо слышит, чаще всего выбирают профессии, где разговоры можно свести к минимуму. И одна из самых популярных сфер для них - спорт.

В разных странах жестовый язык выглядит по-разному. Существует даже международный язык жестов

Кстати, в разных странах жестовый язык выглядит по-разному. Существует даже международный язык жестов, который используется глухими людьми по всему миру. Правда, лексикон в нем ограничен - всего полторы тысячи жестов. Для примера, язык рук у белорусов насчитывает 16 000 обозначений и постоянно пополняется. Всего же в Беларуси проживают более 10 тысяч людей с нарушением слуха. До 18 лет каждому выдают первый слуховой аппарат и (что важно) государство слышит потребности таких людей. В метро и наземном транспорте появилась бегущая строка с остановками. Глухие могут пользоваться помощью сурдопереводчиков. Но что важнее всего - каждый может пойти в школу, поступить в университет и воплотить мечту в реальность без языкового барьера