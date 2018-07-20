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Сегодня мир отмечает Международный день торта

Праздник для всех, кто неравнодушен к десертам и искусству их приготовления! Сегодня мир отмечает Международный день торта. К нему присоединился и Минск. Например, один столичный завод в сутки выпекает около тысячи лакомств. Кстати, в этом году тема праздника - кинематограф. Кондитеры создают аппетитные камеры и киноленты.

К празднику ежегодно присоединяются кондитеры из других стран: России, Украины, Молдовы, Азербайджана.

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