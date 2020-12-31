Сегодня молодежь Брестской области выбрала своих делегатов на Всебелорусское народное собрание

Всего определили 17 представителей. Один из главных критериев - активная общественная позиция. Также было важно, чтобы молодые люди представляли разные сферы деятельности - культуру, сельское хозяйство, спорт и экономику. Каждый посланник подготовил свои предложения, как сделать жизнь в Беларуси лучше.



