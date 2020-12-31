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Сегодня молодежь Брестской области выбрала своих делегатов на Всебелорусское народное собрание

Всего определили 17 представителей. Один из главных критериев - активная общественная позиция. Также было важно, чтобы молодые люди представляли разные сферы деятельности - культуру, сельское хозяйство, спорт и экономику. Каждый посланник подготовил свои предложения, как сделать жизнь в Беларуси лучше.

Всего от Брестской области на Всебелорусское народное собрание отправятся 310 делегатов. 70 % из них - депутаты. Остальные представляют общественные организации.

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