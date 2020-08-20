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Сегодня можно обратиться на прямую линию к Председателю Совета Республики Наталье Кочановой

Сегодня белорусы смогут обратиться на прямую линию к Председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Звонки приниматься будут с 10:00 до 13:00. Номер телефона 8 017 328 53 24.

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