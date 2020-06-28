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Сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы

Сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы

Сегодня на большей части территории страны, включая столицу, ожидаются грозы. Местами прогнозируются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Воздух прогреется до плюс 23-25°C.

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