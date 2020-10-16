Поддержание мира и безопасности в регионе - одно из направлений деятельности ОДКБ. Сегодня на полигоне Лосвидо завершаются комплексные миротворческие учения "Нерушимое братство - 2020". Накануне военные провели генеральный прогон, отработав вопросы сопровождения гуманитарных грузов, отражение атак противника, освобождение населенных пунктов от сепаратистов и эвакуацию пострадавших. Напомним, в нынешних учениях примут участие не только военные, но и представители других силовых структур, Национальной гвардии, министерств по чрезвычайным ситуациям.