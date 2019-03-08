Сегодня на время забега Beauty Run часть проспекта Независимости будет перекрыта

Сегодня - в Международный женский день - дамские ножки остановят не только мужские взгляды, но и поток транспорта. На время забега Beauty Run часть проспекта Независимости будет перекрыта. Планируется, что в спортивном мероприятии примут участие пять тысяч девушек. Белорусские красавицы преодолеют дистанции 2 и 5 километров. Старт атлетического марафона в полдень. По информации ГАИ, движение будет ограничено с 9:30 до 15:00 по проспекту Независимости на участках от улиц Бобруйской и Московской до Свердлова. А также с 11:30 до 14:00 от улицы Свердлова до Козлова. Дорожная милиция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.