Сегодня на заключительное заседание собрались белорусские сенаторы

Сессию верхней палаты закрыл Михаил Мясникович. Он отметил, что международная повестка шестого созыва была насыщенной. Под эгидой Совета Республики и Совета Федерации прошел Форум регионов Беларуси и России, который способствовал не только наращиванию экономических связей, но и укреплению межпарламентского сотрудничества. Традиционно особое внимание сенаторы уделили и социальной сфере.

Напомним, новый состав парламента седьмого созыва начнет работу 6 декабря.



