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Сегодня начинается отопительный сезон в Беларуси

Сегодня начнут включать батареи в Минске, сообщил мэр города. Первыми тепло получат медучреждения, школы, детские сады, музеи, архивы и библиотеки. А уже завтра отопление начнет поступать в жилые дома. Решение принято в связи с тем, что к концу недели в стране ожидается резкое похолодание.

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