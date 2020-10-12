Сегодня начинается отопительный сезон в Беларуси

Сегодня начнут включать батареи в Минске, сообщил мэр города. Первыми тепло получат медучреждения, школы, детские сады, музеи, архивы и библиотеки. А уже завтра отопление начнет поступать в жилые дома. Решение принято в связи с тем, что к концу недели в стране ожидается резкое похолодание.