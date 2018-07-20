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Сегодня начнется подача документов в среднеспециальные учебные заведения
Специальности, связанные с техникой и технологиями, с дерево- и металлообработкой, машиностроением — вот топ профессий на рынке труда Беларуси. Именно по таким профилям в этом году в Минобразования поступило больше всего заявок от потенциальных работодателей. Сегодня начнется подача документов в среднеспециальные учебные заведения. Чтобы определиться с будущим, у выпускников 9-х и 11-х классов будет около двух недель.
"Прием в ссузы - это весьма важный процесс, который связан с обеспечением кадровых потребностей в первую очередь нашей экономики. И последнее время молодежь все чаще обращает свой взор на ссузы, и это не только те люди, которые не поступили в вузы, это и молодые люди, которые желают сперва получить действительно среднеспециальное образование либо даже рабочую профессию, а затем уже при необходимости получать высшее образование. В ссузах есть несколько новых специальностей. Одна из них связана с электронным мерчендайзингом. Специальность новая. Мы надеемся, что она будет востребована".
Напомним, подача документов в вузы на бюджетную форму обучения окончилась во вторник. Сейчас идет зачисление. Завершится вступительная компания 6 августа.
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