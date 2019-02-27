Названы имена победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси"

Сегодня в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий назвали имена победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". 2 тысячи заявок на участие получили организаторы - Белорусский республиканский союз молодежи - и только 107 наукоемких изобретений боролись за лидерство. Сферы разработок самые разные - медицина, авиакосмические технологии, даже био- и наноиндустрии. Двадцатку победителей определили в 10 номинациях, а самые гениальные идеи удостоены специального гранта на реализацию бизнес-плана.

Светлана Чернова увидела самые яркие проекты молодых гениев. Этого робота-земледельца ученик 9 класса Влад Буко самостоятельно собрал всего за месяц. На вопрос, что вдохновило дать жизнь столь полезному изобретению? Искренний ответ - помощь аграриям Беларуси. В парке сельскохозяйственной техники юного ученого есть и машина, помогающая бороться с вредителями растений. Что такое ГЛОНАСС - навигационная спутниковая система - в среде этих ребят объяснять не нужно. Сегодня в Парке высоких технологий свои инновационные проекты защищали финалисты республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". 2000 заявок на участие, но только сотня самых одаренных изобретателей со всех регионов показали экспертам свои стартапы: от медицины до авиакосмических технологий.







Вот этот жилет - находка для всех велосипедистов. Это электронный фликер, который оснащен указателями поворота и стоп-сигналом. Управлять им довольно просто: дистанционный пульт легко крепится на руль велосипеда и при нажатии на тормоз или при использовании поворотников предупреждает о намерении совершить маневр.





Новизна, практическая значимость и реальность воплощения - критерии, по которым экспертный совет выбирает фаворитов

А еще - лаконичность презентации. Каждому участнику - 120 секунд на то, чтобы произвести впечатление. И буквально минутами позже объявляют имена "золотой двадцатки" - триумфаторов конкурса в 10-ти номинациях. И десятку лучших идей. Совет конкурса удостоил их грантов для дальнейшей разработки своих бизнес-планов. Обеспечат организаторы и поддержку при реализации.





