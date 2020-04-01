В связи с ухудшением погодных условий инспекторы советуют автомобилистам быть очень внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не спешить менять резину на летнюю. Сегодня ночью и завтра утром на дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет западный. Столбик термометра в южных районах днем поднимется до 11 тепла. К выходным еще немного потеплеет.



