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В столичном Музее океанографии родился акуленок
Он появился на свет раньше срока. Из-за большого размера в капсуле ему уже стало тесно. Сейчас маленькая акула-кошка находится в инкубаторе, где поддерживается температура в 26 градусов. В "океане на колесах" ждут рождения еще двух акулят. Они появятся на свет через три недели. А пока первый новорожденный акуленок чувствует себя хорошо. Ему уже назвали Академиком, поскольку мобильный Музей океанографии в эти дни находится рядом с Академией наук.
Карликовые акулы-кошки живут около двадцати лет. Академик вырастет более полуметра. Через две недели его переместят в просторный аквариум.
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