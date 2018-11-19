В столичном Музее океанографии родился акуленок

Он появился на свет раньше срока. Из-за большого размера в капсуле ему уже стало тесно. Сейчас маленькая акула-кошка находится в инкубаторе, где поддерживается температура в 26 градусов. В "океане на колесах" ждут рождения еще двух акулят. Они появятся на свет через три недели. А пока первый новорожденный акуленок чувствует себя хорошо. Ему уже назвали Академиком, поскольку мобильный Музей океанографии в эти дни находится рядом с Академией наук.